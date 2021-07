Bérengère Krief - Le tantrisme

Dans cet épisode, avec mon amie Bérengère Krief, on parle de cuisine, de chakras, et d'une discothèque de camping, entre autres.

Suivez Bérengère ici et réservez pour son spectacle ici.

«-C'est le début de ce podcast et déjà on rit ! Bonjour, vous écoutez une vulguest, on est jeudi...

-Non, on est mercredi.

-Oui mais pour les gens qui nous écoutent on est jeudi.

-Ah oui. On est jeudi ! Le jeudi c'est vulguest !

-Vulguest, un épisode dans lequel des gens nous expliquent des choses que je connais pas et que je fais : "Ah bon ?!"»

