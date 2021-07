Petit Vulgaire : les méduses

Épisode 101 - Dans cet épisode de Petit Vulgaire, on papote avec Jblob et Schplouch, on fait le point sur les animaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et y'a un canon à bébés, entre autres.

«Imagine : c'est les vacances, tu es dans une contrée magnifique. Il fait chaud, tu as dû suivre tes parents toute la journée pour une randonnée stupide sous un soleil de plomb mais c'est enfin l'heure de ta récompense. Tu vas pouvoir plonger dans l'océan qui t'ouvre les bras. Tu fais deux pas sur la plage et de voilà déjà en maillot de bain. Tu t'élances vers les flots quand soudain... tu manques de te prendre les pieds dans un espèce de gros tas gélatineux et dégoutant. Beurk, c'est une méduse !»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Lucie Le Moine et Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson

Illustré par Juliette Poney

Voix enfants : Elisa & Jeannette

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast