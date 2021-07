Dans cet épisode carte blanche à Mélanie Van Danes, du podcast «Mes voisines on parle de galettes de riz, du poids des couvertures de survie, et d'un dictaphone perdu, entre autres.

«Bonjour, je suis Mélanie Van Danes et j'ai eu la chance que Marine me propose de faire cette nouvelle carte blanche pour le podcast Vulgaire. Il y a un mois, Marine m'appelle et on discute de la forme que ça pourrait prendre. Et assez rapidement j'ai une idée qui me vient : un mois plus tard je vais partir en randonnée-bivouac avec mon amie Manon.»

