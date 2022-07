Vivons heureux avant la fin du monde

C'est comme un murmure au fond du cerveau. Des pensées parasites permanentes. Au sujet du ventre (est-ce qu'on va voir mon bourrelet avec ce t-shirt ?), des fesses (pourquoi j'ai repris du gratin dauphinois ?) ou des cuisses (ce petit paréo sera parfait pour cacher ma culotte de cheval). En effet, ça ne vole pas très haut, et on est au courant qu'il y a mieux à faire que de surveiller ses kilos. Mais le fait est que ça nous pourrit la vie, surtout si on est une femme. Les psychologues appellent ça l'anxiété corporelle : une forme de haine de soi chevillée à la cellulite et qui condamne à manger des endives.

D'où vient cette tyrannie de la minceur ? Pourquoi intériorise-t-on si docilement la règle sociale qui fait de la minceur une condition sine qua non de la beauté ? Alors qu'elle rend tout le monde malheureux, et provoque de graves troubles du comportement alimentaire chez 5% des adolescentes ? Et surtout, comment s'en libérer ?



Pour ce dernier épisode avant la plage , Delphine Saltel sonde les méandres de notre rapport au corps et l'obsession contemporaine pour la taille 38.

Désespérée de voir sa fille stresser sur son poids à même pas 12 ans et demi, elle part à Poitiers consulter deux chercheurs en psychologie sociale qui étudient les mécanismes de la comparaison sociale, l'exposition passive aux normes de minceur et leur impact sur la psyché féminine. Elle croise le récit d'Eloïse, une jeune femme fascinée par l'élection de Miss France et touchée par l'anorexie, avec celui de la réalisatrice féministe Ovidie. Une plongée dans le bain culturel qui abreuve nos posts Instagram et nos imaginaires conditionnés. Car il est urgent de dégraisser nos méconnaissances, et de faire fondre les injonctions au summer body.

Merci à Xavier de La Porte.

Avec :

-Ovidie, autrice et réalisatrice

-Armand Chatard, professeur de Psychologie sociale à l'université de Poitiers

-Leila Selimbegovic, Maître de conférences à l'Université de Poitiers

-Eloïse

