Vivons heureux avant la fin du monde

Comment continuer à faire l'amour sans se poser de questions quand on est hétéro, mais aussi fan de Virginie Despentes? Intellectuellement, on peut tout à fait adhérer aux idées féministes qui démontent les pratiques érotiques standard, à base de pénétration et de domination masculine. Mais en pratique, il n'est pas forcément évident de rebooter son répertoire à phantasmes. Peut-on vraiment dégommer les scénarios sexuels incrustés dans notre psyché? Qu'en faire? Comment les assumer sans s'aliéner à ce fichu patriarcat?En proie à ces grandes questions et à un vague sentiment de culpabilité, Delphine Saltel rencontre le philosophe Alexandre Lacroix, homme, cis, hétéro, marié, père de 5 enfants, et philosophe. Dans son dernier livre Apprendre à faire l'amour paru aux éditions Allary, il essaie d'interroger la sexualité hétéro standard, à sa manière. En puisant dans sa discipline quelques outils sexologiques originaux, Alexandre Lacroix nous incite à passer au rayon X les scripts sexuels dominants dont nous avons hérité. Car pour revisiter nos automatismes et notre imaginaire érotique, il faut déjà prendre conscience des règles et des conventions sociales auxquels on obéit souvent inconsciemment quand on fait l'amour. Analyser le cocktail freudo-porno-sexo qui nous abreuve, et changer nos habitudes pour espérer modifier le scénario.Merci à Xavier de la PorteBibliographie :- «Apprendre à faire l'amour», Alexandre Lacroix, Allary éditions- «Trois essais sur la théorie sexuelle», Sigmund Freud, 1906- «Human sexual response», William Masters et Virginia Johnson, 1966- «Le rapport Hite», Shere Hite, Robert Laffont, 1977- «Connemara», Nicolas Mathieu, Actes Sud, 2022- «Réinventer l'amour», Mona Cholet, La Découverte, 2021

