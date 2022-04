Vivons heureux avant la fin du monde

Depuis la pandémie, les applications de «quick commerce» ont révolutionné les comportements du citadin moyen. La recette miraculeuse? Commander en trois clics sur son smartphone une barquette de guacamole pour l’apéro ou un pack de lait UHT, et se les faire amener à domicile en quelques minutes par un livreur à vélo. Et ceci tous les jours, de l’aube à minuit, pour un surcoût dérisoire de même pas deux euros.



Flink, Cajoo, Gorillas, Getir… Une dizaine de jeunes start-up européennes se disputent, après celui de la livraison des repas, ce nouveau marché des courses d’épicerie disruptées. Leur arme fatale: un réseau de dark stores, des mini-entrepôts disséminés dans les grandes métropoles et qui permettent aux livreurs d’être à proximité des clients. Des siècles de civilisation et d’innovation technique pour ne plus bouger ses fesses du canapé... Que raconte ce business de la paresse? Sous prétexte de nous simplifier la vie, comment cette économie change-t-elle le visage de la ville? Notre rapport aux autres, au travail, au temps? D'ailleurs, quelle vie mènent ceux qui pédalent toute la journée avec des sacs isothermes sur le dos?



En rencontrant un livreur à vélo sans papiers, des geeks du numérique, et un économiste affûté et pédagogue, Delphine Saltel éclaire ce qui se passe à l’ombre des dark stores et des dark kitchens. Au cœur de nos petits arrangements avec la flemme.

Avec :

- Hubert Guillaud, rédacteur en chef d’Internet Actu

- Abdallah M, livreur à vélo

- Dan Geiselhart, auteur avec Lauren Boudard de « Les Possédés, comment la tech a pris le contrôle de nos vies », Editions Arkhê

- Romaric Godin, spécialiste de l’économie à Mediapart, auteur de l’article « L’innovation, potion magique de l’économie française ? Des Trente Glorieuses à nos jours, la grande illusion du progrès » dans le numéro 19 de la Revue du Crieur

Merci à Jérôme Pimot, Joseph Confavreux, Xavier de la Porte et Paola Tubaro.

Texte, voix, entretiens, réalisation: Delphine Saltel

Mise en ondes et mixage: Charlie Marcelet

Illustration: Mathilde Rives

Production: ARTE Radio