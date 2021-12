Vivons heureux avant la fin du monde

Le deuxième volet de notre petit «guide de survie en cas de séparation» est consacré à une question sonnante : la guerre économique qui se déclenche à l’heure d’une rupture. Quand on vit en couple, l’argent reste souvent un sujet tabou que l’on a tendance à laisser sous le tapis. On perpétue un idéal romantique où les préoccupations bassement matérielles entacheraient la pureté des sentiments. Mais au moment d’une séparation, on a plus tellement les moyens de la jouer grand prince : on doit sauver sa peau et quelques billes pour pouvoir retomber sur ses pieds. Alors, le désamour vire au conflit armé, et les porte-monnaies en prennent un coup.

Pour décrypter la violence des négociations économiques entre ex-amoureux, nous retrouvons la grande sociologue Irène Théry (La Sociologue et l'ourson) nous livre quelques munitions. Tout d’abord, elle nous invite à débusquer les injonctions contradictoires cachées derrière le principe de co-parentalité : quel est le prix du lien de coopération que l’on souhaite absolument maintenir avec son ex pour élever les enfants dans une atmosphère à peu près respirable? Si on ne veut pas y laisser trop de plumes, il est urgent de comprendre comment la conjugalité creuse les inégalités, au sein du couple hétérosexuel, en tout cas. Toute une série de mécanismes insidieux planqués dans la vie banale de tous les jours que décrit magistralement la sociologue Céline Bessière dans Au Tribunal des couples et Le genre du capital, deux ouvrages du collectif Onze. A travers les séances de médiation conjugale où des couples en instance de séparation négocient leur arrangement financier, les conseils avisés d’une gestionnaire de patrimoine ou le récit cash et poignant de Béatrice, une quadragénaire fraîchement divorcée, se dessinent peu à peu nos illusions romantiques et quelques pistes pour conquérir l’équité économique de notre nouvel idéal amoureux.

Avec:

- Irène Théry, sociologue

- Céline Bessière, sociologue

- Héloïse Bolle, gestionnaire de patrimoine

- Béatrice M., divorcée

- Reportage dans un centre de médiation conjugale



Bibliographie :

- Le démariage, Justice et Vie privée, Irène Théry, Editions Odile Jacob

- Le genre du Capital, Céline Bessière et Sibylle Gollac, Editions La découverte

- Au tribunal des couples, Enquête sur les affaires familiales, Collectif Onze, Editions Odile Jacob

- Les bons comptes font les bons amants , Héloïse Bolle, Editions Le Cherche Midi



Merci aux équipes des centres de médiation Olga Spitzer ; à Julien Simonot, avocat de la famille ; à Delphine Dhilly.

Enregistrements : septembre, novembre 2021.

Texte, voix, entretiens et montage : Delphine Saltel.

Réalisation et mix : Karen Beun.

Musique originale : Arnaud Forest.

Illustration : Mathilde Rives.

Production : ARTE Radio.