Cet épisode bonus est une conversation enregistrée au Paris Podcast Festival, qui a eu lieu en octobre 2021. Elle a été animée par Noémie Gmür, qui est podcasteuse et autrice de la bible L’art du podcast. La salle était pleine à craquer et c’était la JOIE de rencontrer en vrai les personnes qui écoutent Vénus. On a parlé des coulisses du podcast, de comment Vénus s’épilait-elle la chatte a vu le jour, du syndrome d’imposture, d’éducation et de responsabilités, du monde du travail, de comment on crée sans être rentier·ère, de classisme, de l’épisode sur Picasso dont j’étais loin de soupçonner toutes les répercussions, et des épisodes à venir 🔥

Mille mercis à toutes les personnes qui étaient là, et merci à vous d’être là, Vénus n’existerait pas sans les personnes qui l’écoutent 💜

Toutes les sources et références de cet épisode, ainsi que sa transcription, sont sur venuslepodcast.com. Les œuvres sont visibles sur le compte Instagram du podcast.

Crédits:

Un podcast de Julie Beauzac.

Illustration : Anna Wanda Gogusey

© Tous droits réservés

Musique:

Kumbia Queers, Chica de calendario, 2007 © 2015 Horario Invertido



Générique:

