Vénus s'épilait-elle la chatte ?

Le mouvement romantique, qui se développe en France au début du XIXe siècle, dans un contexte socio-politique particulièrement misogyne, a contribué à créer une sorte d’archétype de femme sacrifiée, passive et victime, tout en effaçant de l’histoire visuelle les contemporaines féministes, militantes, politiques ou journalistes.

De l’invention de l’amour hétéro-romantique au rejet millénaire du « corps féminin » en passant par la romantisation des femmes mortes et les origines du culte de la minceur, l'épisode s'interroge sur la façon dont toutes ces images de femmes souffrantes et sacrifiées ont produit des stéréotypes de genre encore bien actuels.

Cet épisode a été créé en partenariat avec Paris Musées et le Musée de la vie romantique, à l’occasion de l’exposition Héroïnes romantiques qui se tient à Paris du 6 avril au 4 septembre 2022.

Pour parler de tout ça, j'ai eu le plaisir de recevoir Gaelle Rio et Élodie Kuhn, les commissaires de cette exposition.

