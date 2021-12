Travail soigné

Pour commencer cette nouvelle saison, Hervé vous emmène à la rencontre d’Olivier Auroy qui exerce la profession d’onomaturge ! Ah, on vous devine interrogatifs… Olivier invente des noms. Des noms de produits, de marques, de services ou de sociétés… Qu’il s’agisse d’un parfum, de bas de contention, d’un satellite, du chien d’une milliardaire, d’une start-up ou encore d’un sextoy, rien n’émousse sa créativité. Et son amour des mots, qui remonte à l’enfance, l’a également conduit à écrire cinq romans à ce jour. Mais plutôt que de s’entretenir au calme de son bureau, Olivier nous emmène au jardin du Palais Royal où il vient parfois chercher l’inspiration. C’est à l’ombre des tilleuls qu’Olivier raconte l’origine de sa vocation, les tourments d’une recherche de nom, et la satisfaction de dénicher une pépite ! Au cours de cet épisode, vous aurez aussi l’occasion d’assister à une prise de brief qui va conduire Olivier à trouver le nom d’un chewing-gum aux sensations fortes.

Retrouvez Olivier Auroy sur Instagram et sur son site.

Repères : Présentation de l’invité. (0:50); Les atavismes des grands-pères. (2:05); Les sujets compliqués. (3:10); Prise de brief avec une cliente. (4:15); Le protocole de la recherche de nom. (6:40); Les différents moments de la création. (8:20); La nécessité d’avoir des contraintes. (9:35); L’inné et l’acquis. (10:40)

Les pépites. (12:20); Deuxième rendez-vous avec Clara. (13:05); Accompagner le client. (15:40); Fin du rendez-vous. (17:10); La satisfaction. (19:50); Le goût pour la littérature et l’écriture. (20:35)

