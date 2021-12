Saison 3, épisode 2 - Si vous êtes curieux de savoir comment se déroule un rendez-vous avec Olivier, et quels autres noms il a pu proposer à Clara, on vous invite poursuivre l’écoute de cet épisode bonus.

Au cours du premier épisode de cette troisième saison, consacré à l’onomaturge Olivier Auroy, vous avez entendu trois brèves séquences au cours desquelles il rencontrait Clara, une cliente à la recherche du nom d’un chewing-gum à la menthe. Des échanges que nous avons dû mettre en scène car, comme vous pouvez l’imaginer, les rendez-vous d’Olivier sont généralement confidentiels.

Claire Jéhanno, qui prêtait sa voix à Clara, et Olivier, ont pris leur mission tellement au sérieux qu’on a voulu vous en faire découvrir un peu plus... Alors si vous êtes curieux de savoir comment se déroule un rendez-vous avec Olivier, et quels autres noms il a pu proposer à Clara, on vous invite poursuivre l’écoute de cet épisode bonus.

Retrouvez Olivier Auroy sur Instagram et sur son site.

Production : Stereolab

Illustration de couverture : Julina Jean-Joseph

Musique : Blue Dot Sessions.

Retrouvez l’actualité de Travail soigné via les comptes Stereolab.fr sur Instagram, Twitter et Facebook et n’hésitez pas à envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes à [email protected]