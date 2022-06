Dans une lettre à son frère, Fiodor Dostoïevski résume ainsi l'intrigue de Crime et Châtiment: «Un jeune homme, exclu de l'Université, de modeste origine et vivant dans une extrême pauvreté, par légèreté, par manque de fermeté dans les principes et sous l'influence de ces “idées mal digérées”, bizarres qui sont dans l'air, a résolu de sortir d'un coup de sa triste situation. Il a décidé de tuer une vieille femme, de la tuer et de la dévaliser.» Fin de la citation. Mais cet acte, loin de libérer ledit jeune homme, ne fera que le plonger dans un abîme de perplexité, aux confins d'une folie intérieure.

Près d'un siècle et demi plus tard, c'est le jeune William qui décide de tuer l'image que les autres ont de lui, pour enfin se faire accepter par eux.

L'histoire de William est racontée au micro de Grégory Curot.

