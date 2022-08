«Quand je me demandais ce qui m'avait poussée à me tourner vers cette musique-là, je me disais que c'était ce que ça me faisait dans la tête, mais aussi dans le ventre. Un truc sexuel», écrivait Ann Scott dans Superstars, qui raconte les passions féminines sur fond de techno des années 1990. Roman culte des années 2000, ce livre moite, dense et générationnel nous emmène dans les tréfonds de la scène underground sans filet de sécurité.

C'est sans doute ça qui a plu à Marine dans la culture techno: être portée par la musique, ne plus toucher terre, parfois. Mais dans ce monde aux codes qui lui sont propres, elle s'est retrouvée face au meilleur comme au pire.



L'histoire de Marine est racontée au micro de Julia Orsini.

Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Ceux-ci sont précisés à la fin de ce texte.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Sad Winds Chapter 1» - FesliyanStudios

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]

Les sujets sensibles abordés dans cet épisode sont: viol conjugal et violences sexuelles.