Sasha Freemind via Unsplash

Dans les années 1990 imaginées par l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick, il existe un produit miracle, Ubik. Un aérosol qui permet aux hommes et aux femmes bloqués dans un genre de futur antérieur de vivre en phase avec leur époque. Un pschitt, et voilà ces êtres inadaptés enfin en harmonie avec leur temps. Mais ce produit est aussi miraculeux qu'aliénant.

Après la disparition de son père, le jeune Roman trouve lui aussi un produit qui va l'aider à surmonter ce douloureux épisode. Et l'entraîner dans une course sans fin.

L'histoire de Roman racontée au micro de Grégory Curot.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]