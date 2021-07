Une femme ordinaire

Hayley Seibel via Unsplash

Le vendredi 27 janvier 1984, Milan Kundera a décidé d'organiser sa disparition volontaire: à partir de ce jour, plus personne ne le verra dans les médias. Ainsi, l'auteur s'est effacé d'une certaine réalité pour se laisser deviner en filigrane par le biais de ses écrits et accéder de la sorte au statut de mythe.

Dolorès, elle, devait investir la réalité de Sophie, mais c'est surtout en filigrane de ses actions que cette dernière lui est apparue.

L'histoire de Sophie a été racontée au micro d'Astrid Verdun.

