Toute sa vie, Stefano navigua pour fuir le K. Pas un jour n'est passé sans la présence de ce grand et inquiétant squale, qui le suivait à travers toutes les mers du globe. Cette situation dura des années, une existence entière partagée sans explication par l'homme et la bête. Sans explication, ou presque, comme on le découvre à la lecture de la nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati.

Un matin, Barbara entend du bruit dans son salon. Est-ce son amie, hébergée quelque temps dans son appartement? Pas vraiment…

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son et montage: Nina Pareja

Réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Forgotten» de Repulsive et «Horror House» d'Aaron Kenny

