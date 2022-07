Maxime Bhm via Unsplash

Qu’est-ce qui fait naître les passions, les nourrit, qu’est-ce qui nous les rend si indispensables? En 1895, dans Le jardin d’Épicure, Anatole France écrivait déjà: «L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions.»



Le jour où Sacha a découvert la sienne, il s'y est jeté à corps perdu, sans aucune retenue, avec pour seul but de réaliser son rêve. Mais une passion peut-elle suffire à une vie?



L'histoire de Sacha est racontée au micro de Grégory Curot.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Musique: Arnaud Denzler

