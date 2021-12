Kelly Sikkema via Unsplash

Quand un promoteur lui propose d'investir ses indemnités de licenciement dans un projet immobilier avec vue sur l'Atlantique, Martial Kermeur n'hésite pas longtemps. Cela pourrait lui rapporter gros, mettre à l'abri son fils dont il a la garde depuis son divorce et assurer une rente pour ses vieux jours. Mais la promesse faite au héros d'Article 353 du Code pénal, roman de Tanguy Viel, était peut-être un peu trop belle. Ce ne sera pas le bleu des flots que Martial verra, mais le rouge de la colère et le gris du bureau d'un juge.

Quand il a commencé à avoir suffisamment d'argent, Pierre voulait s'offrir une voiture de sport. Son père lui a plutôt conseillé de placer son argent dans l'immobilier. Pierre l'a écouté.

L'histoire de Pierre a été racontée au micro de Nina Pareja.

