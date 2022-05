xandro Vandewalle via Unsplash

Saviez-vous qu'il est recommandé aux touristes français voyageant en Inde de se signaler aux autorités consulaires? Ils s'exposent à ce que le psychiatre Régis Ayrault nomme «syndrome indien». Un choc culturel, cette exaltation soudaine et intense qui peut provoquer angoisses et délires chez des Occidentaux confrontés à un exotisme et un imaginaire puissant.

L'Inde n'est pas la seule destination à avoir son syndrome. On parle ainsi du syndrome de Paris, constaté chez des touristes japonais, du syndrome de Stendhal pour celles et ceux qui se retrouvent soudain exposés à un choc esthétique trop fort, ou du syndrome d'Ulysse, ce mal consécutif à un tour du monde. On parle alors de voyage pathogène, quand celui-ci se met à provoquer un trouble chez des touristes jusqu'alors exempts de tout problème de santé mentale.

Globe-trotteuse, Élena fait un jour le voyage qui risque de tout changer.

L'histoire d'Élena est racontée au micro d'Hélène Carbonnel.

