Avez-vous déjà eu envie de vous déconnecter? De mettre en pause votre participation à la marche du monde en vous arrêtant un instant sur le bas-côté? Pour prendre un peu de recul, pour vous recentrer sur vous et le moment présent, pour vous sentir mieux? Cette envie, certains la comblent avec la méditation, un art oriental massivement adopté par l'Occident. Il suffit de fermer les yeux quelques minutes et de respirer en essayant de ne penser à rien, sinon au moment présent. Une routine que l'écrivain et moine tibétain, Matthieu Ricard, recommande d'effectuer régulièrement, un peu tous les jours, plutôt que de faire de longues séances irrégulières.

Florian, lui, est un homme de défis. Et quand il se lance dans quelque chose, c'est à corps perdu, avec l'idée d'aller jusqu'au bout. Un engagement qui peut transformer une belle expérience en difficile épreuve.

L'histoire de Florian est racontée au micro de Nina Pareja.

