Second souffle

«Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir.» Dans la seule pièce de théâtre qu'elle a écrite, Simone de Beauvoir raconte l'histoire de la ville de Vaucelles, qui se sacrifie et sacrifie les siens en tentant de résister au siège de son ancien duc. Mais alors qu'elle pense lutter pour sa liberté, elle perd tout ce pour quoi elle se dressait et tire une leçon: on ne peut pas atteindre une fin par n'importe quel moyen, car certains de ces moyens peuvent détruire cette fin dont on veut le triomphe.

Lorsque Coline apprend sa grossesse, elle sait combien il lui sera difficile de la mener à terme. Donner la vie implique de risquer de la perdre. Il s'agit alors de choisir sans savoir si cette fois, choisir la vie, c'est bel et bien choisir l'avenir.

L'histoire de Coline a été racontée au micro de Sarah Koskievic avec Iris Ouédraogo.

Ce 143e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.