Dans le film documentaire Une histoire à soi, la réalisatrice Amandine Gay suit cinq enfants adoptés en quête d'identité. Tous viennent d'ailleurs et éprouvent le besoin de retrouver les pièces manquantes de leur passé.

Ce sont les mêmes interrogations sur ses origines qui, depuis son enfance, poursuivent Émilie. Née au Mali, adoptée en France, elle part à la recherche de son passé. Mais tirer sur le fil de son histoire pourrait bien la détricoter.

L'histoire d'Émilie a été racontée au micro d'Hélène Carbonnel.

