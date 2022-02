Oscar Keys via Unsplash

En photographie, faire naître une image demande de l'obscurité comme de la lumière. L'obscurité d'abord, pour développer les négatifs en chambre noire. La lumière ensuite, pour révéler la photo dans tout son éclat.

Après de longues années passées dans la banlieue de son enfance, Eddy s'est un jour décidé à la quitter pour investir Paris. Et puis, avec un stylo et un micro, il a enfin réussi à devenir lui.

L'histoire d'Eddy est racontée au micro de Vincent Pellegrino.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son et montage: Guillaume Assal

Réalisation: Victor Benhamou

Musique: Sable Blanc

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]