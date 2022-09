C'est l'amitié rêvée, celle que l'on nous vend dans les séries télé. On vit tout ensemble, on ne se quitte jamais, on ne prend jamais une décision sans en parler les uns avec les autres et les querelles durent au maximum deux ou trois épisodes. Surtout, on se réunit le plus souvent possible, que ce soit au café du coin, dans le même canapé pendant dix ans, ou au bar d'en bas, assis à chaque fois à la même table, devant les mêmes bières, sur les mêmes chaises. Chacun son QG, l'important c'est que les autres soient là à chaque fois, que l'amitié traverse le temps, les histoires d'amour, les changements de job et les déménagements.

David et Quentin sont cousins, s'aiment comme des frères, vivent leur amitié comme à la télé. Quoi qu'il arrive, ils se disent tout. Quoi qu'il arrive, ils se retrouvent, chaque dimanche soir, au bar du coin, pour débriefer leurs semaines. Quoi qu'il arrive.



L'histoire de David est racontée au micro d'Hélène Carbonnel.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

