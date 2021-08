Raviolis à l'œil-de-bœuf

Febrian Zakaria via Unsplash

Une gousse d'ail, un pieu ou un rayon de soleil sont les moyens les plus communs de lutter contre les vampires. Communs, mais pas toujours simples. Il en existe un qui ne demande aucun effort: rester chez soi. Si l'on en croit les savoirs immémoriaux et l'enseignement dispensé dans les sept saisons de Buffy, il suffirait de ne pas inviter ces créatures de la nuit à entrer chez nous: impossible pour un vampire de pénétrer chez les gens qui ne les y invitent pas.

Quand Céline a entendu frapper à sa porte, elle a ouvert. Sans réaliser qui était en train de s'introduire chez elle.

L'histoire de Céline a été racontée au micro de Nina Pareja.

Ce vingtième épisode des histoires courtes de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou.

Musiques: «Broken Piano» - Vivek Abhishek / «Dark tension rising» - Mattia Cupelli / «Something Wicked» -Ross Bugden / « Audionautix» - Horror Music / «Cold Corpse» - Mylatestfantasy Music