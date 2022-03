Andrew Seaman via Unsplash

Un mois à peine après le début du premier confinement de mars 2020, le Centre

national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire enregistrait une

hausse de 21% des rabattages en ligne de groupuscules. L'isolement serait un

réel facteur de vulnérabilité et la solitude favorable aux dérives sectaires.



Catherine, elle, a fait pendant plus de quarante ans le choix volontaire de

l'isolement. Le choix d'être nonne. Mais même sous l'œil vigilant de Dieu, on

peut se sentir suffoquer.



L'histoire de Catherine est racontée au micro d'Auriane Guerithault.

