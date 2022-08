Sivani B via Unsplash

«À bien considérer nos actes dits généreux, il n'en est aucun qui, par un certain côté, ne soit blâmable et même nuisible, de nature à nous inspirer le regret de l'avoir exécuté, si bien que nous n'avons à opter en définitive qu'entre l'abstention et le remords.» Cet aphorisme du philosophe pessimiste à l'idéologie parfois trouble Emil Cioran, l'un des nombreux de son ouvrage De l'inconvénient d'être né, pose la question de la vraie nature de nos actions pour autrui. Pour qui sont-elles vraiment? Pour eux, ou pour nous?

Lorsque Mathilde a accueilli son premier enfant, sa mère a voulu être à ses côtés. Pour l'aider, disait-elle. C'est en tout cas ce qu'elle voulait que sa fille croie.



L'histoire de Mathilde est racontée au micro d'Hélène Carbonnel.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

