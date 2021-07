En quête d'un prénom

Surdumihail via Pixabay

La pièce de théâtre Le Prénom met en scène un dîner entre amis. La soirée tourne court quand un convive annonce que son épouse et lui ont décidé d'appeler leur fils à naître Adolphe, en référence au roman de Benjamin Constant. Le groupe d'amis passe alors la soirée à se disputer violemment.

Est-ce qu'un prénom conditionne la trajectoire d'une vie? Met-il en exergue certains aspects de notre personnalité ou, à l'inverse, peut-il effacer des traits de notre caractère? Ces réflexions ont poussé Rakia à se questionner sur l'essence même de son identité.

L'histoire de Rakia a été racontée au micro de Nina Pareja.

Ce dix-huitième épisode des histoires courtes de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou.

Musique: «Eyeliner», «Land's End» - Underbelly / «Select» - Patrick Patrikios.