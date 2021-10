Pas de fumée sans feu

Pascal Meier via Unsplash

On ne connaît jamais vraiment ses voisins.

Dans American Nightmare de James Demonaco, pendant une seule nuit, les Américains peuvent s'adonner à la violence gratuite. Qu'elle s'abbate sur un ami, un parent, un amant… et même sur le voisin le plus proche. Pour se protéger des uns, les autres doivent se barricader chez eux.

Très vite après son emménagement, Cécile se rend compte qu’elle doit se méfier de cet homme qui habite en dessous de chez elle.

L'histoire de Cécile a été racontée au micro de Juliette Thévenot.

Crédits:

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Réalisation et montage: Victor Benhamou

Musique: Dombrance

Pour participer au podcast: [email protected]