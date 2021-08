Ne suivez pas le guide

Annie Spratt via Unsplash

En 1970, Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul avec 2 kilos de marijuana. Après quatre années emprisonné en Turquie, il passe devant un juge et écope de trente ans de réclusion. C'est de cette histoire vraie qu'est tiré le livre autobiographique Midnight Express.

Le destin d'Alexandre prend un tournant cauchemardesque le jour où il croise un type à Mostar, lors d'un voyage en solitaire en Bosnie-Herzégovine.

L'histoire d'Alexandre a été racontée au micro de Nina Pareja.

Ce 149e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou. La musique a été composée par Dombrance.