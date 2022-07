Avez-vous déjà eu, en vous promenant le long d'une falaise ou en montant sur le toit d'un immeuble de très grande hauteur, une envie irrépressible, celle de sauter dans le vide?



Appelée «High Place Phenomenon», ce phénomène a été étudié par un groupe de chercheurs en psychologie de l'Université de Floride au début des années 2010. Ils l'expliquaient ainsi: «Quand un individu se tient sur un lieu élevé, son circuit de peur pourrait réagir au danger potentiel de la situation en envoyant un signal rapide tel que “Reculez, vous pourriez tomber”. Ce signal est destiné à maintenir la personne hors de danger, et il est émis si rapidement que la personne recule du bord, souvent sans être pleinement consciente de la raison de son geste. Ce n'est que lorsque la personne essaie de comprendre son comportement, que son système perceptif plus lent entre en jeu et attribue à tort ce signal à un désir de mort lié aux hauteurs.» C'est ce décalage entre conscient et inconscient qui entraîne une réaction absurde, cette forte envie de se jeter dans le vide.



Alice, elle, ne craint pas de se jeter dans le vide, ni de se faire du mal. Sa peur est autre, tout aussi profonde, tout aussi difficile à comprendre, et provoquée par des situations de la vie quotidienne auxquelles elle ne peut échapper.



L'histoire d'Alice est racontée au micro de Grégory Curot.

