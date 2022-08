Quand s'achève une relation amoureuse, il n'est pas rare de toucher le fond. On se remet en question, on analyse les moindres détails. Mais une chose est sûre, une rupture pousse toujours à faire des choses extrêmes: déménager à l'autre bout du monde, se couper les cheveux, se mettre au sport, se lancer dans le développement personnel, se faire tatouer.

Nina s'est, quant à elle, lancée un défi de taille: apprendre le kung-fu en Chine. Mais en cherchant la nouveauté, l'oubli et le dépassement de soi, elle a trouvé tout autre chose…



L'histoire de Nina est racontée au micro de Lorène Paul.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Chasing the clouds» - Prismic

