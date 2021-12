Il arrive que des choses se passent sans qu'on ne puisse ou qu'on n'ose les voir. Il faut alors du temps pour ouvrir les yeux et faire sienne la vérité qui en émerge. Pour l'accepter, pour l'éprouver. Et puis, cette vérité, il faut la porter dans un monde où tous et toutes ne sont pas prêts à l'entendre, au point de vous faire douter de ce que vous, vous aviez réussi à comprendre. Cela demande du temps, de la force, et beaucoup de courage.

Très jeune, Sandra tombe amoureuse de Fabrice. Au sortir de l'adolescence, le couple a la conviction que leur vie, ils passeront ensemble. Mais au fil des mois, Sandra ressent une lourdeur dans son existence sans pouvoir expliquer d'où vient ce poids.

L'histoire de Sandra a été racontée au micro d'Adelaïde Tenaglia.

Attention, cet épisode aborde un sujet sensible. Celui-ci est précisé à la fin de ce texte.

Le sujet sensible abordé dans cet épisode est: le viol.