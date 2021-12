Mohamed Nohassi via Unsplash

Keiko n'a jamais rien fait comme ses copines. Après leurs études, toutes ont trouvé un travail, un mari, ou les deux. Keiko elle, n'a jamais voulu quitter son job étudiant. Son emploi de vendeuse dans un konbini, ces petits magasins japonais où tout se vend à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, la comblait. Mais, rapidement, le poids du regard de la communauté devient trop lourd à porter.

Cette Fille de la supérette, c'est le titre de ce roman de Sayaka Murata, ne peut plus rester la vendeuse de ce petit commerce, ni une célibataire mariée à son emploi. «J'ai besoin de changement, dira-t-elle. Bon ou mauvais, ce sera toujours mieux que l'impasse dans laquelle je me trouve.»

Un jour, la vie de Guillaume devint celle d'un petit délinquant, puis de chutes en récidives, celle d'un bandit aguerri. Mais destin n'est pas forcément synonyme de prédestination.

L'histoire de Guillaume a été racontée au micro de Rudy Saada.

