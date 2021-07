Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Toa Heftiba via Unsplash

Dans L'Attentat de Yasmina Khadra, Amine, un médecin arabe israélien, intervient pour sauver les victimes d'un acte terroriste. Quand il découvre que la kamikaze est sa femme Sihem, il s'aperçoit qu'il ne connaîssait rien de la personne avec laquelle il partageait sa vie.

Sans vraiment le vouloir, Adnane est devenue plus qu'une sœur pour Ousmane: elle a endossé le rôle de deuxième mère. Lui l'idolâtrait autant qu'elle idolâtrait Dieu.

L'histoire d'Ousmane a été racontée au micro de Dounia Sirri.

Ce 147e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou. La musique a été composée par Arnaud Denzler.