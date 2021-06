Il s'appelle Thomas

L'humain est un animal affecté par le langage, un être parlant. La parole crée du lien, de la pensée, ou soigne. Au cours de ses travaux, la philosophe Barbara Cassin s'est intéressée à une parole bien précise, celle du politique et de ses discours. Il y a les discours qui ne sont que du bruit, du marketing électoral et de l'invective, mais aussi et surtout des discours magistraux et fondateurs, ceux que la philosophe identifie comme susceptibles de créer un «effet-monde». Des discours qui peuvent à la fois convaincre sans tordre la vérité et participer à construire le réel.

C'est la force des mots d'une femme politique à l'Assemblée nationale qui a permis à Emmanuelle de reconstruire son réel, elle qui croyait pourtant en sa vérité.

Une histoire racontée au micro de Nina Pareja.

