Srikanta via Unsplash

Lorsque vous écouterez cet épisode de Transfert, vous penserez probablement que le moment présent, là maintenant, qui correspond à ce qui est en train de se passer, est réel. L'unique réel. Vous pouvez vous rappeler du passé ou anticiper l'avenir, mais vous vivez dans le présent.

Et pourtant, les théories de la relativité d'Albert Einstein suggèrent que tous les instants, passés comme futurs, sont aussi réels que le présent. Le temps n'existe pas. C'est une illusion.

Depuis toute petite, Agathe fouille, cherche, essaie de comprendre ce qu'on lui cache. Et quand elle le découvre enfin, elle peut reconstituer son histoire. Mais le temps file parfois bien plus rapidement que prévu.

L'histoire d'Agathe est racontée au micro de Rudy Saada.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Rudy Saada

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Home» - Whitesand

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]