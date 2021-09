Files d'attente

Des rumeurs, des murmures, des cris puis une panique générale. En un instant, les rumeurs ne sont plus de simples échos: un virus inconnu dévaste la population humaine. Dans The Last of Us, Joel doit tout abandonner avec un seul but: survivre.

La plupart des scénarios catastrophes commencent de cette façon. Mais Béatrice s'est rendu compte que parfois, la fiction se confond avec la réalité.

L'histoire de Béatrice a été racontée au micro de Laura Taouchanov.

Ce 153e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Réalisation et montage: Victor Benhamou

Montage final: Aurélie Rodrigues

Avec l'aide de notre stagiaire Vincent Pellegrino.

La musique a été composée par Dombrance.



Raconter son histoire à Transfert: [email protected]