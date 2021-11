Il y a tant de manières d'être mère. Aimantes et admirées, à l'image de la Mina de Romain Gary ou de la Louise d'Albert Cohen; absentes et désinvoltes, à la manière de Louisa, chez Modiano; dure et sèche, comme la terrible Folcoche d'Hervé Bazin. Il y a tant de styles maternels: tendance Montessori ou tradi. Il y a encore la «mère tigre», qui choisit la sévérité pour éduquer ses enfants, comme le théorise Amy Chuan, professeure de droit à Yale, dans un livre publié en 2011 au sujet de cette éducation chinoise on ne peut plus stricte.

La mère de Julien a placé tous ses espoirs sur son fils, et formule des attentes si fortes qu'elles semblent impossibles à satisfaire. Le garçon a appris à se construire contre et avec cette exigence d'excellence.

L'histoire de Julien a été racontée au micro de Nina Pareja.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Réalisation et montage: Victor Benhamou

Prise de son: Nina Pareja

Musique: «La Grande Table», NY.Tedd

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]