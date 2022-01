Dominik Dombrowski via Unsplash

Lors de sa vingt-huitième année, le philosophe Henry David Thoreau a pris une décision: fuir la ville pour se réfugier au sein d'une nature accueillante. Il se retire alors près d'un étang, s'y construit une maison en pin, passe près de deux ans en autarcie au contact des éléments et en tire un livre précurseur de la pensée écologiste, Walden ou la vie dans les bois. Un ouvrage fondateur avec un message fort. «La nature, dit-il, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas.»

Le contact avec la nature, Pierre-Marie l'éprouvait en chassant dans le sud de la France. Une tradition devenue plus qu'une passion, une condition de son équilibre. En voyage dans le Grand Nord, il fait un jour, armé de sa carabine, une rencontre qui changera sa vie à tout jamais.

L'histoire de Pierre-Marie est racontée au micro de Mathilde Largeteau.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son : Mathilde Largeteau

Réalisation et montage: Victor Benhamou

Musique: Dombrance

