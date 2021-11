Fakurian Design via Unsplash

L'existence précède l'essence. Cinq mots pour synthétiser la pensée existentialiste portée par Sartre et Kierkegaard. Cinq mots pour rappeler que selon eux, nos vies ne sont que ce que nous en faisons. Que notre existence est le produit de nos choix et de nos actes, que le sens de notre présence est celui que nous lui donnons. Mais si nos choix nous définissent, il définissent aussi la vie de celles et ceux présents autour de nous.

Joseph s'est longtemps laissé vivre, profitant d'une jeunesse de jouissance et de plaisirs. Puis vint le temps pour lui, au mitan de sa vingtaine, de devoir décider, de faire le choix qui signera le reste de sa vie.

L'histoire de Joseph a été racontée au micro d'Anthony Lesme.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Réalisation et montage: Victor Benhamou

Prise de son: Vincent Pellegrino

Musique: Sable Blanc

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]