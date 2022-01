Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Ils étaient quatre, ils ne se connaissaient pas et ils se sont rencontrés un jour de mars 2004 en cour d'assises de Draguignan. Ce sont les avocats d'Émile Louis, le boucher de l'Yonne, condamné à vingt ans de réclusion pour viols avec actes de torture et barbarie. Dans le documentaire Les avocats du salopard, Joseph Beauregard explore les coulisses d'un procès hors du commun où les avocats affrontent la presse, plaisantent et se réconfortent, où ensemble ils fabriquent la défense de l'ennemi public numéro 1.

Thibault avait un peu plus de 30 ans lorsqu'il a assisté Christian Beaulieu aux assises. Une affaire qui à l'époque a fait grand bruit. Et qui, par son essence même, met en perspective le rôle d'avocat du diable.

L'histoire de Thibault est racontée au micro de Laura Taouchanov.

Attention, ce témoignage aborde un sujet sensible. Un avertissement qui en précise le contenu est disponible à la fin de ce texte.

