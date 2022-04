Si vous êtes un ou une fidèle de Transfert, il n'est pas impossible que vous écoutiez une émission de France Culture qui, elle aussi, raconte des histoires vraies, intimes ou non, mais qui toujours aident à comprendre le monde. Cette émission, c'est «Les Pieds sur terre». De temps en temps, une phrase ponctue son générique. Il y est dit: «En vérité, on ne sait jamais ce qu'il se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.»

À la fin de ses années lycée, Raphaël, petit génie de l'informatique, ne savait ni ce qu'il se passait, ni ce qu'il voulait vraiment qu'il se passe. Mais de drôles de choses sont arrivées.

L'histoire de Raphaël est racontée au micro de Bénédicte Gilles.

