Toutes celles et ceux qui deviennent parents vous le diront: avec l'arrivée du premier enfant vient la peur. Une angoisse sourde s'insinue dans la vie de tous les jours. Plus jamais père et mère ne cesseront de s'inquiéter pour leurs enfants. Et si le voyage en voiture tournait mal? Et si un simple jeu d'enfants conduisait à un drame? On aimerait tout contrôler pour que rien n'arrive. Tout maîtriser pour que celui ou celle qu'on aime le plus au monde soit protégé de tout, pour que rien ne lui fasse de mal.

À l'arrivée de son fils, Stéphanie a découvert la peur. Une autre peur, mais tout aussi irrationnelle.

L'histoire de Stéphanie est racontée au micro de Pauline Verduzier.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Guillaume Assal

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Sable Blanc

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]