Quand l'amour ne connaît plus de loi.

Un soir d'été, sur une côte italienne de la Méditerranée, Ludi explique à Sara: «Il n'y a pas de vacances à l'amour, ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout, il n'y a pas de vacances possibles à ça.» Comme souvent dans son œuvre, Marguerite Duras plonge les personnages des Petits chevaux de Tarquinia dans un inextricable dédale de sentiments, dans des amours dont il est impossible de se soustraire.

Dans ses jeunes années, Julien a lui aussi connu des amours sans vacances. Et il les a vécues sans ennui… mais avec des ennuis.

L'histoire de Julien est racontée au micro d'Hélène Pagesy.

