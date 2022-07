Si on vous demandait de l'estimer, quel serait le prix de votre liberté? Quelle somme accepteriez-vous pour ne plus voir vos amis, ne plus sortir quand bon vous semble, ne plus disposer de votre corps? Réfléchissez-y. Quel est votre prix?



La vie d'Émilia s'est considérablement améliorée quand sa mère a emménagé

chez son beau-père, mais elle n'imaginait pas que pour vivre libre, elle allait devoir payer le prix fort.



L'histoire d'Émilia est racontée au micro d'Auriane Guerithault.



Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Ceux-ci sont précisés à la fin de ce texte.

