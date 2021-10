Beauté volée

Bob Osias via Unsplash

Une recherche d'amour de soi et d'amour de l'autre.

Il nous est tous arrivé d'avoir ce sentiment étrange et inquiétant lors d'une soirée entre amis, d'un moment à deux ou de la découverte d'un endroit, celui d'avoir vécu par le passé la scène que nous sommes en train de vivre: le déjà-vu. Pendant longtemps, l'humanité lui accordait une valeur surnaturelle, l'interprétant comme un don de voyance ou la preuve de l'existence des rêves prémonitoires ou des vies antérieures. Aujourd'hui, la science tente de l'expliquer. Bergson a émis l'hypothèse que ce déjà-vu est la conséquence d'une simple confusion des mécanismes de mémoire et de perception, ce que tendent à confirmer les neuropsychologues, qui parlent quant à eux de désynchronisation.

Reste, quelle que soit l'explication, ce choc entre l'imaginaire et le réel, le passé et le présent, le rêvé et l'arrivé. Un choc qui fut celui de Patricia quand, un jour, sa vie prit un tournant inattendu dans un lieu qui ne lui était pas inconnu.

L'histoire de Patricia a été racontée au micro de Nina Pareja.



