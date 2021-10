L'avis des autres

Romeio Paul via Unsplash

«Nous sommes la génération qui a décidé que si vous ne nous regardez pas, nous nous regarderons nous-mêmes.» Ces mots, ce sont ceux qui ouvrent le premier épisode de la série britannique I May Destroy You. Une série forte, dont la scénariste et actrice Michaela Coel a reçu un Emmy Award qu'elle a dédié aux femmes victimes d'agression sexuelle.

Quand Léa a rencontré Valentin, elle ne se doutait pas que l'amour pouvait être synonyme de destruction.

L'histoire de Léa a été racontée au micro de Nina Pareja.

