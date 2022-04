Il y a parfois un moment gênant au moment de partir en vacances. Celui où, alors que vous attendez aux contrôles précédant l'embarquement, un agent de sécurité vous demande de sortir de la file pour examiner le contenu de votre bagage à main. Là, devant les autres passagers, le personnel ganté vous met à nu en déballant soigneusement l'ensemble de vos effets personnels, exposant votre quotidien à la vue de tous.

Un dimanche, après un week-end de détente, Rachel et Anaëlle arrivent dans une gare parisienne. Et ont dû faire face à un grand déballage.

L'histoire de Rachel est racontée au micro de Nina Pareja.



