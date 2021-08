Une amie idéale

Le projet s'apparente à une expérience à la Frankenstein, et pourtant. Wyatt et Gary, deux lycéens un peu loosers et férus d'informatique, décident de créer la femme idéale sur ordinateur. Le résultat est bluffant: Lisa est à la fois splendide, drôle et pleine d'esprit. C'est le pitch du film Une créature de rêve, sorti en 1985 et adapté à la télévision dans les années 1990, sous le nom de Code Lisa.

Comme Wyatt et Gary, Cassandre subit les moqueries au lycée et se retrouve seule le soir devant son ordinateur. Elle crée alors Lucia: son avatar, son double fantasmée, la meilleure version d'elle-même.

L'histoire de Cassandre a été racontée au micro de Nina Pareja.

Ce dix-neuvième épisode des histoires courtes de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron, Benjamin Saeptem Hours et Sarah Koskievic avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou. La musique a été composée par Arnaud Denzler.